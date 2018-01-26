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Посол Республики Армения в Великобритании встретился с генеральным секретарем Содружества наций


Посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Армен Саркисян 25 января встретился с генеральным секретарем Содружества наций, баронессой Патрицией Скотланд.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении,  в ходе встречи был затронут ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес. Стороны обсудили возможность налаживания сотрудничества на различных международных платформах.

Посол Саргсян коснулся саммита Международной организации Франкофонии, который пройдет в Ереване 11-12 октября, и в этом контексте выразил надежду, что баронесса Скотланд примет участие в этом мероприятии.


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