Состоялось четвертое заседания Комитета по вопросам реализации Соглашения об упрощении визового режима между Арменией и ЕС

В Брюсселе 24 июня состоялось четвертое заседания Комитета по вопросам реализации Соглашения об упрощении визового режима между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, с армянской стороны заседание вел начальник консульского департамента МИД Армении Владимир Кармиршалян.

Стороны положительно оценили выполнение соглашения. Армянская делегация представила последние изменения в Армении в сфере виз и мобильности людей, а также некоторые проблемы граждан Армении, связанные с получением виз в страны-члены ЕС.

Обе стороны подчеркнули важность борьбы с незаконной миграцией и повышения осведомленности общественности. Также обсуждались вопросы, связанные с процедурами ЕС и статистикой виз.

В тот же день в Брюсселе состоялось совместное заседание Соглашения о реадмиссии Армения-ЕС.