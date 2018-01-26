За глобальным экономическим столом в Давосе у нас было свое место, и у нас был свой голос: Армен Авак Авакян

В эти дни в Давосе проходит Всемирный экономический форум, в котором принимает участие также делегация во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном. Исполнительный директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян ответил на вопросы Арменпресс об участии армянской стороны во Всемирном форуме в Давосе.

- В составе возглавляемой премьер-министром делегации Вы участвовали в ряде важных встреч. Какие из них особенно важны?

- На самом деле все встречи были важны. Встречи можно разделить на три части. Во-первых, с лидерами стран - президентом Швейцарии, спикером Национального собрания, премьер-министрами разных стран, заместителем премьер-министра Сингапура. Основной темой этих обсуждений было расширение сотрудничества активизация двустороннего товарооборота. В долгосрочной перспективе они дадут результаты. Однако есть некоторые конкретные результаты. Например, в связи с предстоящим визитом спикера Национальной Ассамблеи Швейцарии в Армению мы договорились о деловой делегации, также мы приняли приглашение Саада Харири посетить Ливан.

Вторая группа наших встреч была с руководителями крупных донорских организаций, таких как Азиатский банк развития, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и другие. На встречах с ними мы коснулись приоритетов правительства на дальнейшие годы, чтобы их планы, техническая помощь, консультации и т.д. были направлены на достижение этих целей.

Другая серия наших встреч была с такими крупными компаниями, как Mitsubishi, AECON, VEON и др. Темы разговора с ними были более конкретные бизнес-проекты. В 2018 году мы запланировали ряд партнерских проектов между государственным и частным секторами, в рамках которых могут быть интересные взаимодействия.

- Какие результаты мы можем извлечь из этих встреч?

- Если посмотреть с точки зрения целей, одним из результатов может быть то, что мы планировали встретиться и встретились. В других обстоятельствах, если бы мы хотели встретиться с премьер-министрами, многими руководители государственных органов, организаций, то их реализация потребовала бы долгого времени и больших ресурсов, даже с официальной и деловой точки зрения. Поэтому результат форума был отличным.

И экономический результат зависит от наших последующих шагов (follow up). Мы только начинаем и понимаем, что нужно, некоторые уже согласились приехать в Армению, а с другими еще нужно работать, чтобы привлечь инвестиции.

- Что еще дал Армения Всемирный экономический форум в Давосе?

- Другая важная для меня цель - после девятилетнего отсутствия Армения была приглашена, и нам было интересно, что на наше присутствие реагировали наши коллеги из других стран. Иными словами, экономика Армении является частью мировой экономики. На этот раз за глобальным экономическим столом у нас было свое место. В целом, если мы хотим быть частью глобальной экономики, мы должны участвовать в таких мероприятиях.

Другими словами, тенденции в мировой экономике будут обсуждаться с нами или без нас. Когда мы становимся участником, наш голос слышен. Мы присутствовали, и у нас был свой голос.

- Какие события были благоприятны для Армении?

- Эти обсуждения, неформальная встреча мировых экономических лидеров (IGWEL- Informal Gathering of World Economic Leaders) закрыты, и только президенты стран, а в некоторых случаях и премьер-министры, в том числе премьер-министр Армении, принимают в них участие. Они проводят обсуждения за закрытыми дверями без телефонов, без средств массовой информации, без помощников и даже без телохранителей.

После этих успешных обсуждений и переговоров мы должны следить за следующими шагами (follow up), составлять списки, с кем связываться, что мы будем предлагать, какое сообщение идет от имени премьер-министра, что делает Центр стратегических инициатив, что делает Фонд развития Армении, начинать ли переписку и организовать ли визиты? Мы начинаем большую работу, и ее результаты будут весьма заметными.