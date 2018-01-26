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Азиатские индексы - 26-01-18


ТОКИО, 26 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 23631.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.27% и составил 1879.39 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.28% и составил 3558.13 пункта, а HANG SENG вырос на 1.53% и составил 33154.12 пункта.




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