Азиатские индексы - 26-01-18

ТОКИО, 26 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.16% и составил 23631.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.27% и составил 1879.39 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.28% и составил 3558.13 пункта, а HANG SENG вырос на 1.53% и составил 33154.12 пункта.