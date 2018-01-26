Второй тур президентских выборов начался в Чехии

Избирательные участки открылись в пятницу в Чехии, где стартовал второй тур выборов президента страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Во втором туре, который проходит во вторую половину дня пятницы и в первую половину дня субботы, борются два победителя первого тура - нынешний президент Чехии Милош Земан, получивший 38,57% голосов избирателей, и бывший глава чешской Академии наук Иржи Драгош с результатом 26,6%.

Земан открыто придерживается антимусульманских взглядов, ранее он заявлял о том, что миграционный кризис 2015 года является "организованным вторжением" в Европу, и считает, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Он также неоднократно высказывался за отмену санкций против России.

Драгош выступает за сотрудничество с ЕС и за сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна "играть более активную роль в ЕС" и поддерживает принятие Чехией евро в качестве валюты.

Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз, до 2013 года главу республики избирали депутаты двух палат парламента. По результатам второго тура выборов 2013 года, президентом Чехии стал Земан, набрав 54,8% голосов. Президент Чехии избирается сроком на пять лет.