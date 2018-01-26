Голливудские звезды намерены бойкотировать речь Трампа перед конгрессом

Голливудские знаменитости во главе с актером Марком Руффало намерены бойкотировать ежегодное выступление президента США перед конгрессом 30 января и участвовать в параллельном мероприятии против Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает журнал People.

По данным издания, 30 января президент США Дональд Трамп выступит с традиционной речью "О положении страны" (State of the Union) перед конгрессом. Группа голливудских звезд во главе с Руффало планирует провести альтернативное мероприятие "Народное выступление о положении страны" (People"s State of the Union) днем ранее.

"Это более подходящее отражение положения страны, основанное на более популистской точке зрения и точке зрения народа. Я считаю, что это важно, потому что наш президент испытывает трудности с правдой, имеет очень радикальный и противоречивый курс и тратит огромное количество времени на негатив, безнадежность и отчаяние", — передает издание слова Руффало.

Актер добавил, что мероприятие объединит разные движения: от экологических организаций до движений защиты прав женщин и сексуальных меньшинств.