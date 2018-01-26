Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея
Президент Армении Серж Саргсян 26 января направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Муну Джэину в связи с пожаром в больнице города Мильян, в результате которого погибли и получили ранения множество людей. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
Президент Саргсян выразил соболезнования президенту и народу Южной Кореи, пожелав мужества и стойкости духа родным и близким погибших, а раненым - скорейшего выздоровления.
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