Президент Армении направил телеграмму  соболезнования президенту Республики Корея

Президент Армении Серж Саргсян 26 января направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Муну Джэину в связи с пожаром в больнице города Мильян, в результате которого погибли и получили ранения множество людей. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

Президент Саргсян выразил соболезнования президенту и народу Южной Кореи, пожелав мужества и стойкости духа родным и близким погибших, а раненым - скорейшего выздоровления.