Время в Ереване: 11:07:36,   27 Январь

Президент Армении направил телеграмму  соболезнования президенту Республики Корея


Президент Армении Серж Саргсян 26 января направил телеграмму  соболезнования президенту Республики Корея Муну Джэину в связи с пожаром в больнице города Мильян, в результате которого погибли и получили ранения множество людей. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

Президент Саргсян выразил соболезнования президенту и народу Южной Кореи, пожелав мужества и стойкости духа родным и близким погибших, а раненым - скорейшего выздоровления.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации