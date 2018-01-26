Саакашвили заявил, что киевские власти хотят депортировать его в Польшу

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что МИД Украины направил запрос коллегам в Польшу о возможности его выдачи польской стороне.

Осенью прошлого года Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался на Украину из Польши через кордоны пограничников и правоохранителей. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я официально заявляю: позавчера украинский МИД обратился к МИД Польши с запросом, согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это я хочу убежать или вы хотите, чтобы я сбежал?" — сказал Саакавшили в пятницу на заседании суда в Киеве, который рассматривает апелляцию на избрание ему меры пресечения.