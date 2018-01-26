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Президент Армении направил поздравительные телеграммы президенту и премьер- министру Индии


Президент Армении Серж Саргсян 26 января направил поздравительные телеграммы президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди по случаю национального праздника страны - Дня Республики. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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