Адвокаты Ассанжа призвали суд в Лондоне отменить ордер на его арест

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвали суд отменить ордер на его арест в связи с тем, что прокуратура Швеции ранее прекратила следствие по его делу, решение суда ожидается не ранее следующей недели, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ордер на арест утратил свой смысл и функцию", — сказал адвокат Ассанжа Марк Саммерс, выступая в магистратском суде лондонского района Вестминстер.

Слушания по вопросу об отмене ордера на арест Ассанжа начались в пятницу в 10.00 (13.00), однако решение сегодня вынесено не будет.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне .