Израильские танки станут неубиваемыми

Весь передовой танковый парк Армии обороны Израиля в течение ближайших трех лет будет оснащен комплексами активной защиты «Меиль Руах». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом винтервью Jane's рассказал Ифтах Клейнман, руководитель отдела систем защиты наземной техники компании «Рафаэль».

Краткое изложение беседы приводит в своем блоге пользователь Олег Грановский, освещающий новости израильской армии. Сообщается, что систему «Меиль Руах» получат в том числе танки «Меркава-3», которыми, в частности, укомплектована одна из регулярных бронетанковых бригад «Барак».

По словам Клейнмана, данный комплекс, выбранный американскими военными для своих танков «Абрамс», тестировался в США. Испытания проходили при температурах от минус 25 до плюс 50 градусов по Цельсию, машины обстреливались самыми современными типами противотанковых средств в различных ситуациях. Всего было проведено 48 обстрелов техники с «Меиль Руах» и ни в одном случае система не была пробита.