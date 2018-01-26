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Сторонники независимости Каталонии готовят судебный иск против Мадрида


Партии, поддерживающие независимость Каталонии, готовят судебный иск против правительства Испании, сообщил депутат парламента Жозеп Руль.

Причиной стали планы кабинета министров заблокировать утверждение в каталонском парламенте кандидатуры Карлеса Пучдемона, находящегося в Брюсселе, главой каталонского женералитета (правительства), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария сообщила, что правительство обратится в Конституционный суд в связи с выдвижением Пучдемона кандидатом. Власти запросили у Государственного совета заключение по этому поводу, поскольку считают его "несоответствующим закону". Государственный совет заявил, что юридических оснований для такого иска нет. Обсуждение программы Пучдемона и голосование по его кандидатуре на пост главы правительства автономного сообщества назначено на 30 января.

"Мы работаем над вариантом, чтобы Карлес Пучдемон присутствовал на дебатах … но регламент парламента Каталонии предусматривает любую возможность", — заявил в интервью радиостанции Cadena Ser каталонский депутат нижней палаты испанского парламента Жозеп Руль.

 




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