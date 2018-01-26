Делегация во главе с вице-премьером Армении приняла участие в заседании Евразийского экономического совета

Делегация во главе с вице-премьер-министром, министром международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриеляном 26 января в Москве приняла участие в заседании Евразийского экономического совета.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на заседании были обсуждены вопросы укрепления экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС. В частности, вопросы касались подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном и торгового соглашения с Китаем.

В ходе заседания был представлен доклад «Армения - два года в Евразийском экономическом союзе: первые результаты».