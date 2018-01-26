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Российские и канадские ученые разработали метод лечения рака с помощью золота


Способ адресного разрушения раковых клеток с помощью наночастиц золота и теплового воздействия разработали сибирские и канадские ученые.

В основе нового метода - доставка терапевтических наночастиц к опухоли специальными молекулами - аптамерами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Красноярского научного центра. Аптамеры представляют собой искусственные одноцепочечные последовательности ДНК или РНК, которые благодаря своей структуре способны с высокой специфичностью связываться с нужными клетками.

В ходе экспериментов с лабораторными животными красноярские ученые установили, что наночастицы золота могут быть использованы для уничтожения раковых клеток. "Под воздействием лазерного облучения частицы нагреваются и разрушают злокачественную ткань опухоли, оставляя здоровые ткани нетронутыми. Метод подходит для случаев, когда хирургическое удаление опухоли является сложной задачей", - говорится в сообщении.

 

 




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