Российские и канадские ученые разработали метод лечения рака с помощью золота

Способ адресного разрушения раковых клеток с помощью наночастиц золота и теплового воздействия разработали сибирские и канадские ученые.

В основе нового метода - доставка терапевтических наночастиц к опухоли специальными молекулами - аптамерами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Красноярского научного центра. Аптамеры представляют собой искусственные одноцепочечные последовательности ДНК или РНК, которые благодаря своей структуре способны с высокой специфичностью связываться с нужными клетками.

В ходе экспериментов с лабораторными животными красноярские ученые установили, что наночастицы золота могут быть использованы для уничтожения раковых клеток. "Под воздействием лазерного облучения частицы нагреваются и разрушают злокачественную ткань опухоли, оставляя здоровые ткани нетронутыми. Метод подходит для случаев, когда хирургическое удаление опухоли является сложной задачей", - говорится в сообщении.