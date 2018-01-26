СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор обнаружены мины израильского производства

В провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии обнаружены мины израильского производства.

Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство SANA.

По его информации, в населенных пунктах Ас-Саяль, Хасрат и Аль-Джаля, освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), помимо мин специалисты из правительственной армии обнаружили отравляющие вещества, оружие и боеприпасы.





