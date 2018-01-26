Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор обнаружены мины израильского производства


В провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии обнаружены мины израильского производства.

Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство SANA.

По его информации, в населенных пунктах Ас-Саяль, Хасрат и Аль-Джаля, освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), помимо мин специалисты из правительственной армии обнаружили отравляющие вещества, оружие и боеприпасы.



 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации