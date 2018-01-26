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У берегов Йемена перевернулась лодка с мигрантами, 30 человек погибли


По меньшей мере 30 человек утонули в море у берегов Йемена после того, как лодка со 152 мигрантами на борту перевернулась рядом с городом Аден, сообщает Международная организация по миграции (IOM).

"IOM… и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) возмущены и расстроены гибелью по меньшей мере 30 беженцев и мигрантов у берегов Адена в Йемене", — говорится в заявлении.

Выжившие в происшествии сообщили, что перегруженная лодка с выходцами из Сомали и Эфиопии отплыла 23 января через Аденский залив в Джибути, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Судно, вероятно, управлялось недобросовестными контрабандистами ", — сообщает IOM.

Как отмечает организация, также появились сообщения о стрельбе в пассажиров судна.

 

 




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