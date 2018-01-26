На некоторых дорогах республики идет снег

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 26-го января в Арарате, Абовяне, Апаране, Талине, Спитаке, Ванадзоре, Ташире, Сисиане, Горисе, Капане и Мегри на дорогах идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 26-го января дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.