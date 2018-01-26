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Посол Испании в Венесуэле объявлен персоной нон-грата


Правительство Венесуэлы объявило персоной нон-грата посла Испании в Каракасе Хесуса Сильву Фернандеса. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает в пятницу испанская газета El Pais.

Издание приводит выдержки из распространенного накануне коммюнике венесуэльского МИДа, в котором указывается на "постоянные агрессивные действия и непрекращающиеся акты вмешательства во внутренние дела" Венесуэлы со стороны Испании.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис подтвердил факт выдворения испанского посла.

El Pais напоминает, что в среду Каракас отозвал для консультаций посла в Мадриде, объяснив этот шаг тем, что и испанское правительство несет ответственность за недавно принятый новый пакет санкций ЕС в отношении Венесуэлы.

 

 




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