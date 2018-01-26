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Подведены итоги конкурса школьных работ, посвященных 200-летию И.Айвазовского


По инициативе Управления общего образования аппарата мэрии Еревана, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию Ивана Айвазовского, в Национальной галерее Армении была организована выставка-конкурс школьных рисунков. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.


Присутствующий на церемонии вручении наград заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян поздравил учеников и подчеркнул важность эстетического воспитания и повышения интереса к искусству, в частности к произведениям Айвазовского.
По результатам школьных и городских этапов конкурса, первые три призера награждены почетными грамотами мэра Еревана и иллюстрированной книгой «Айвазовский». Работы 18 других учеников также были признаны лучшими и удостоились почетных грамот и поощрительных подарков. 
В завершение мероприятия школьники ознакомились с выставкой, посвященной 200-летию И. Айвазовского.


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