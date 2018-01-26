Премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился в Давосе с крупными инвесторами

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в рамках прошедшего в Давосе Всемирного экономического форума, провел встречу с главой Управления инвестиций и развития Шарджи в ОАЭ («Sharjah Investment and development authority») Бодур бинт Султан Аль Касими.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении,

В ходе встречи премьер К. Карапетян представил процесс реализации в Армении реформ, направленных также на улучшение инвестиционной среды и формирование наиболее благоприятных условий для бизнеса.

К. Карапетян выразил благодарность семье Бодур бинт Султан Аль Касими за оказанную несколько лет назад помощь в вопросе проведения ремонтных и реставрационных работ в средневековом монастырском комплексе Агарцин в Тавушской области Армении.

Глава Управления инвестиций и развития в свою очередь отметила, что Армения рассматривается в качестве интересного рынка, а также прекрасной платформой для выхода на другие крупные рынки. Бодур бинт Султан Аль Касими отметила также, что впечатлена культурным наследием Армении и рада в связи с тем, что возглавляемая ею компания приняла участие в ремонтных работах одного из самых красивых монастырей Армении.

К. Карапетян провел встречу также с председателем компании AECON и главным исполнительным директором Джоном Беком.

Он представил возможности Армении и реализуемые реформы, а также ряд программ, осуществляемых в формате сотрудничества государства и частного сектора, которые могут быть интересны компании.

Дж. Бек в свою очередь отметил, что Армения, будучи развивающейся и имеющей большой потенциал страной, очень интересна канадской компании, и они будут рассматривать все возможные программы и их участие в них.

Завершив визит в Швейцарию, делегация во главе с К. Карапетяном накануне, 25 января, вернулась в Ереван.