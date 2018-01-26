Назван неожиданный вред от одной сигареты в день

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что даже одной выкуренной сигареты в день достаточно, чтобы увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 50 процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The BMJ.

Исследователи проанализировали результаты более 140 научных работ, посвященных влиянию вредной привычки на здоровье. Оказалось, что те, кто снизил количество выкуриваемых сигарет с 20 до одной в день, лишь на 50 процентов снизили вероятность развития опасных для жизни заболеваний. Риск ишемической болезни сердца составил 48 процентов по сравнению с некурящими. В то же время у тех, кто курит сигарету в день, вероятность развития рака снижается на 95 процентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты предупреждают, что для женщин риск более высок.

В 2017 году были опубликованы результаты исследования американских ученых, которые доказали, что периодическое курение в перспективе приводит к таким же рискам возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и постоянное курение (от пачки в сутки).