Семья американского писателя и сценариста, обладателя Пулитцеровской премии, Пола Зиндела обвинила в плагиате создателей фильма "Форма воды". Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета The Guardian. Выпущенная кинокомпанией Fox Searchlight картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо стала фаворитом грядущей церемонии вручения кинопремии "Оскар", получив в общей сложности 13 номинаций, включая основную - "Лучший фильм".

"Мы потрясены, как такая крупная киностудия могла создать фильм, сюжет которого столь очевидно заимствован из пьесы (имеется в виду Let Me Hear You Whisper, "Позволь мне услышать твой шепот", 1969 - прим. ТАСС) моего покойного отца, не признав это и не обратившись к нам за правами", - цитирует газета Дэвида Зиндела, сына писателя.

"Гильермо дель Торо никогда не читал и не видел произведение г-на Зиндела в любой форме. Если у семьи Зиндела есть вопросы об этой оригинальной работе, мы приветствуем беседу с ними", - приводит The Guardian комментарий Fox Searchlight.

Как добавляет издание, в сюжете двух произведений действительно много сходств. В обеих работах главная героиня - уборщица, работающая на секретной военной лаборатории, которая влюбляется в живущее в воде существо (только у Зиндела это дельфин, а у дель Торо - гуманоидная амфибия). Над существом проводят загадочные эксперименты, и уборщица пытается его спасти.

Драматург Пол Зиндел более известен как автор пьесы "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток", за которую он в 1971 году получил Пулитцеровскую премию и по которой в 1972 году был снят одноименный фильм, получивший номинацию на "Золотой глобус" и премию Каннского кинофестиваля.