Соленая лепешка, благословление молодежи и воинства, концерты и признания любви: праздник Св.Саргиса

По поводу праздника покровителя влюбленных Св.Саргиса в столице и областях пройдут особые мероприятия духовно-культурного плана. Ритуалы благословления молодежи и воинства пройдут в ряде церквей имени Св.Саргиса. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт qahana.am, праздничные мероприятия стартуют 26-го января.

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