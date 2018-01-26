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Соленая лепешка, благословление молодежи и воинства, концерты и признания любви: праздник Св.Саргиса


По поводу праздника покровителя влюбленных Св.Саргиса в столице и областях пройдут особые мероприятия духовно-культурного плана. Ритуалы благословления молодежи и воинства пройдут в ряде церквей имени Св.Саргиса. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт qahana.am, праздничные мероприятия стартуют 26-го января.

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