Сорос назвал угрозы для общества

Соцсеть Facebook и Google представляют угрозу для общества, заявил миллиардер Джордж Сорос, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе. Слова миллиардера передает Business Insider.

"Они нагло встраивают в свои услуги зависимость. Это может быть очень вредно, особенно для молодежи. Есть сходства между интернет-платформами и азартными играми. Казино разработали способы выуживать из игроков все их деньги, даже те деньги, которых у них нет", — заявил бизнесмен,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, по его мнению, Facebook и Google создают "монополию на свободу людей".

"Соцсети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, завлекающая внимание людей, все больше сосредотачивается в руках небольшого числа компаний", — посетовал Сорос.