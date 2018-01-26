В Армении в 2017 году сократилось насилие в отношение несовершеннолетних. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала начальник третьего управления Главного управления уголовного розыска полиции Армении полковник Нелли Дурян.

По ее словам, сексуальному насилию в 2107 году подвергся 71 несовершеннолетний (против 80 случаев в 2016 году).



Как сказала начальник третьего управления Главного управления уголовного розыска полиции Армении полковник Нелли Дурян, в 2017 году также сократилось также количество преступлений с участием несовершеннолетних.

«Если в 2016 году нами был зарегистрирован 351 случай преступлений с участием несовершеннолетних, то в 2016 году это число сократилось до 341. При этом, важно отметить, что в данной динамике отражён и факт того, что сократилось число преступлений особой тяжести: если в 2016 году несовершеннолетние совершили 5 убийств, то в 2017 году подобных случаев не было», - заявила Дурян.

По ее словам, в 2017 году выявлено 20 случаев незаконного ношения оружия несовершеннолетними, в основном, речь идет о холодном оружии. В 2017 году сократилось число девочек, совершивших правонарушение – с 34 до 28.

«Инспекторы в школах делают свое дело, беседуют с детьми. Проводятся и открытые уроки, на которых полицейские чины беседовали с детьми и отвечали на их вопросы»,- сказала начальник третьего управления Главного управления уголовного розыска полиции Армении полковник Нелли Дурян.