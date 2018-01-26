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Ара Баблоян отбывает с официальным визитом в Словакию


28-30 января делегация во главе с Председателем НС А.Баблояном будет находиться с официальным визитом в Братиславе (Словацкая Республика). В составе делегации – вице-спикер НС Э.Шармазанов и депутаты НС М.Маргарян, А.Саргсян и А.Кюрегян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе визита, возглавляемая спикером НС делегация встретится с Президентом   Словацкой Республики А.Киской, Председателем Национального Совета А.Данко и президентом Братиславского автономного края Ю.Дробой.


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