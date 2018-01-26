Эрдоган пообещал проводить операцию в Африне до последнего уничтоженного террориста

Операция ВС Турции в Сирии будет продолжаться "до последнего уничтоженного террориста". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, которое в прямом эфире транслировал телеканал Haberturk.

"[Военная] операция в Сирии продлится до последнего уничтоженного террориста", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что в Африне на северо-западе Сирии, где сейчас проходит операция турецких ВС "Оливковая ветвь", "не пролилась кровь ни одного ребенка и ни одной женщины, и этого никогда не произойдет. Таковы правила [ведения военных действий] турецкой армии".





