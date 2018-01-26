Американский актер Кейси Аффлек, лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea, 2016), отказался участвовать в церемонии вручения кинопремии в 2018 году из-за обвинений в домогательствах. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил журнал Variety.

По его данным, причиной отказа стало нежелание актера отвлекать внимание от номинантов 2018 года.

"Мы высоко ценим решение Аффлека сосредоточиться на шоу и великих работах этого года", - цитирует журнал представителя американской Академии кинематографических искусств и наук.

По традиции, обладатель кинопремии за лучшую мужскую роль вручает "Оскар" победительнице в номинации "Лучшая актриса" на следующей церемонии.

В 2010 году оператор и продюсер фильма Аффлека "Я все еще здесь" (I'm Still Here, 2010) Аманда Уайт и Магдалена Горка обвинили его в сексуальных домогательствах. В октябре 2017 года 20 тыс. человек подписали петицию, призывавшую отстранить актера от участия в церемонии.





