Трамп извинился за ретвит записи британских радикалов

Президент США Дональд Трамп принес публичные извинения за копирование на своей странице в Twitter записи британской радикальной организации Britain First. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу ITV, которое в пятницу вышло в эфир, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если вы говорите, что это ужасные люди, ужасные расисты, я, разумеется, принес бы извинения, если вы хотите, чтобы я это сделал, - сказал он. - Я не хочу создавать трудности для вашей страны".

По словам главы Белого дома, он "совершенно ничего не знал" о сущности и деятельности Britain First. Трамп подчеркнул, что им двигало лишь убеждение в необходимости борьбы с террором радикальных исламистов.





