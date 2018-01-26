Посольство Армении в Ватикане выступит с новой инициативой

В Посольстве Армении в Ватикане приняли решение начать новую инициативу, посвященную Святому Григорию Нарекаци, которому 12 апреля 2015г. Папа Римский Франциск, в ходе литургии к 100-й годовщине Геноцида армян в Османской империи, присвоил титул Учителя Вселенской Церкви. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

«В 2016 г. прекрасное исполнение известным хором Национальной академии Святой Цецилии (Санта Чечилия, Рим) в Церкви Святого Игнатия Лойолы (Сант-Иньяцио – итал. Sant'Ignazio di Loyola a Campo Marzio) произведения Альфреда Шнитке «Концерт для смешанного хора в четырёх частях» на стихи из «Книги скорбных песнопений» Святого Григора Нарекаци впечатлило всех гостей»,- пишет посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

«Концерт был посвящен собственно присвоению Г. Нарекаци титула Учителя Вселенской Церкви, а музыкальное произведение было выбрано не случайно: ведь «Концерт для смешанного хора в четырёх частях» был написан Альфредом Шнитке в 1984-1985 гг. на стихи из второй главы «Книги скорбных песнопений».

Именно в этот вечер, под впечатлением неописуемой энергетики концерта, команда Посольства Армении в Святом Престоле решила начать новую инициативу, посвященную 36-му Учителю Вселенской Церкви. Теперь настал черед мастеров мысли и скульптуры…» – пишет посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.