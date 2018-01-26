Нетаньяху назвал темы готовящейся встречи с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил РИА Новости, что 29 января планирует обсудить в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным проблемы региона и ближневосточное урегулирование, передает Арменпресс.

"Регион, а также ближневосточное урегулирование", — сказал он, отвечая на вопрос, какое основные темы он намерен обсудить с Путиным в Москве.

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху запланирована на 29 января, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.