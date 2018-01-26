Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

Власти Африна сообщили о новых авиаударах, есть погибшие


Турецкая авиация нанесла новые удары по территории сирийского кантона Африн, сообщили местные власти.

"Нанесен авиаудар по поселку Мабатая. Два дома уничтожены, погибли пятеро внутренних перемещенных лиц арабской национальности, прибывших с территории, подконтрольной террористам", — как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости власти кантона.

Есть также раненые, их количество уточняется. По данным властей, авиаудары продолжаются.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации