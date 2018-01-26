Власти Африна сообщили о новых авиаударах, есть погибшие

Турецкая авиация нанесла новые удары по территории сирийского кантона Африн, сообщили местные власти.

"Нанесен авиаудар по поселку Мабатая. Два дома уничтожены, погибли пятеро внутренних перемещенных лиц арабской национальности, прибывших с территории, подконтрольной террористам", — как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости власти кантона.

Есть также раненые, их количество уточняется. По данным властей, авиаудары продолжаются.