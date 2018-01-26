Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Вa1". Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в пресс-релизе, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ были подтверждены на уровне "Вa1".

"Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства", - говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.



