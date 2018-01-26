Фотоархиву «Арменпресс» предоставили эксклюзивные снимки времен строительства здания Театра оперы и балета имени Спендиаряна.

Главным инженером строительства, ведомого по проектам архитектора Александра Таманяна, был Вардан Закарян. Еще в годы своей учебы в университете он работал на строительстве. В 1931-1939 годах Закарян работал на строительстве здания Театра оперы и балета имени Спендиаряна – сначала в качестве рядового техника, затем, поднимаяьь по служебной лестнице, он стал главным инженером строительства и заместителем руководителя стройки.

Работая десятилетиями в отрасли строительства, Закарян внес свой вклад и в другие важны стройки республики: Винный и Коньячный заводы, а также заводы химреактивов, витаминный, консервный и пр.

Фотоснимки предоставил сын строителя Виген Закарян

С фотоархивом «Арменпресс» можно ознакомиться на сайте « «Арменпресс:История»