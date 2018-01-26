Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с вице-премьером России перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

С вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем были обсуждены вопросы активного вовлечения российского бизнеса и капитала в свободную экономическую зону, открытую на армяно-иранской границе, а также связанные с деятельностью ЕАЭС вопросы. Собеседники коснулись также перспектив сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности в отрасли животноводства.

Открытие Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Мегри состоялось 15 декабря 2017 года. Создание свободной экономической зоны в Мегри важно тем, что СЭЗ станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономических отношений двух стран, вовлечения компаний с иранским капиталом, что укрепит установившееся тесное сотрудничество. СЭЗ Мегри будет иметь большой отраслевой охват, включая сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, перевозок и складского хозяйства, туризма и пр.