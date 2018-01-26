В Армении нет законодательных актов, запрещающих импорт продукции, содержащей ГМО. Как передает «Арменпресс», об этом на организованных сегодня Постоянной комиссией по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы парламентских слушаниях, посвященных теме ГМО, заявил заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

Производящая содержащие генетически модифицированные организмы (ГМО) семена компания «Монсанто» в Армению в основном поставляет семена огородно-бахчевых культур. Максимальная партия, которую когда-либо компания поставила в Армению, составила 125 кг. При этом он напомнил, что в настоящее время в Армении нет ни одного законодательного акта, запрещающего импорт в РА ГМО-семян.

«Вторжение ГМО на армянский рынок произошло еще в 1990-х годах – в период предоставления продуктов питания в качестве гуманитарной помощи. В то же время сегодня в мире насчитывается сотни видов содержащих ГМО культур – соя, пшеница, кукуруза, помидоры и другие культуры. Содержащие ГМО культуры производятся в таких странах, как Китай, Мексика, Испания, Франция, Португалия, страны Южной Америки, Япония, Индия и ряд других стран – начиная с 2012 года», – сказал заместитель министра сельского хозяйства Ашот Арутюнян.

По его словам, семена, используемые в Армении, проходят предварительную экспертизу, анализируется их продуктивность, только после этого семена допускаются для широкого применения. Ашот Арутюнян также обратил внимание на следующий факт: маркировка о наличии ГМО проставляется на продукции, массовая доля модифицированных организмов в которой превышает 0,9%.

«У нас в Армении ограниченные земельные ресурсы, и наша цель – стимулировать органическое сельское хозяйство в нашей стране. Вот почему мы хотим быть конкурентоспособными на мировом рынке. Но для того, чтобы перейти к органическому сельскому хозяйству, мы должны взвесить все плюсы и минусы», – сказал он.