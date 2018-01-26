В столице Киргизии из-за холодов погибли 15 человек

Пятнадцать человек стали жертвами морозной погоды в столице Киргизии. "В Бишкеке в январе от переохлаждения скончались 15 человек, в основном люди без определенного места жительства", - как передает Арменпресс, об этом сообщило информагентство "Кабар" со ссылкой на ГУВД.

Как отмечается, все погибшие были найдены уже без признаков жизни. Городские власти предпринимают меры, чтобы не допустить новых жертв. "На прошлой неделе были выявлены 239 лиц без определенного места жительства. После проведенных рейдов их направляют в социальные приюты", - заявили в ГУВД.

По данным метеорологов, аномально холодная погода в Киргизии продержится до конца января. Температура в столице республики опускалась до минус 15 градусов, в горных районах в ближайшие дни прогнозируются морозы до минус 45 градусов.



