Дональд Трамп заявил о поддержке курса Терезы Мэй

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что у него сложились хорошие отношения с британским премьером Терезой Мэй. "Я поддерживаю ее, поддерживаю многое, что она делает и говорит", - отметил глава Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому телеканалу ITV, которое в пятницу вышло в эфир.

США, по его словам, поддерживают Великобританию и окажут ей в случае необходимости военную помощь. США "поддерживают [Великобританию] в военном плане и готовы прийти ей на защиту, если это потребуется".

Ранее Мэй заявила об особых отношениях между Великобританией и США. Две страны, сказала она, "стоят плечом к плечу, потому что сталкиваются с теми же проблемами во всем мире".





