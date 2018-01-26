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Facebook рассказала о блокировке миллионов фейковых аккаунтов


Facebook блокирует миллионы фейковых аккаунтов на стадии их регистрации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.

Так, в показаниях утверждается, что компания постоянно совершенствует технические системы для выявления и удаления недостоверных учетных записей и сокращения распространения с помощью них материалов, которые нарушают политику Facebook.

В свою очередь, как следует из показаний компании Twitter, они "опознают и блокируют около 450 тысяч подозрительных логинов каждый день". "В сентябре 2017 года наши системы идентифицировали и проверяли около четырех миллионов подозрительных аккаунтов в неделю", — говорится в заявлении компании.

 

 




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