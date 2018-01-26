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В Давосе премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился с президентом Азиатского банка развития


В Давосе премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился с президентом Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В ходе встречи были обсуждены ряд программ, реализуемых в Армении при поддержке Банка, в том числе в сферах развития инфраструктур, транспорта, дорожного строительства, улучшения сейсмической безопасности и в многочисленных других областях.

Премьер-министр представил президенту Банка зарегистрированные в 2017 году позитивные результаты в экономике Армении и заверил, что правительство настроено решительно  в вопросе  осуществления реформ.

Президент АБР отметил, что успешный ход их работы в Армении позволяет им говорить о реализации проектов в большем объеме, которые будут охватывать новые сферы.

Карен Карапетян пригласил Такехико Накао посетить Армению. Согласно достигнутой договоренности, президент АБР совершит свой визит в первом полугодии 2018 года.


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