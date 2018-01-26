Скажет ли Трамп правду о Геноциде армян: статья внука Моргентау в WSJ
Президент США Дональд Трамп должен проявить мужество и сказать правду о Геноциде армян. Это будет четким сигналом для всех убийц, находящихся у руля власти в этом мире, чтобы сказать им, что их преступления не останутся безнаказанными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в статье, опубликованной в издании The Wall Street Journal под названием «Скажет ли Трамп правду о Геноциде армян» за авторством Роберта Моргентау.
Он начал статью с высказывания Адольфа Гитлера во время вторжения в Польшу в 1939 году, когда он давал приказ об уничтожении поляков, сказав: «Кто сейчас говорит об уничтожении армян?».
«Речь шла о систематизированном уничтожении армян в 1915 году в Османской империи. Тогда мировые державы оказали очень слабое сопротивление, а позже решительное отрицание Турции сделало произошедшее «забытым геноцидом».
Предполагаемый союзник США – Турция, отказывается взглянуть в лицо собственной истории. Власти США также не дали достойной оценки уничтожению армян. Представители администрации США поддались давлению Турции и не установили простой факт – резня армян не была случайным несчастьем, это был скоординированный геноцид»,- пишет автор.
Роберт Моргентау подчеркивает, что признание Трампом Иерусалима столицей Израиля оповещает, кажется, о начале новой эры. «Это меня настраивает оптимистически и в отношении признания Геноцида армян. Факты убедительны. Армяне тысячелетиями обитали в тени Арарата, который сегодня находится на территории восточной Турции. В течение всей истории христианские меньшинства мирно сосуществовали с мусульманскими соседями. Однако в конце 19-го и в начале 20-го века, когда Османская империя пришла в упадок, армяне оказались в качестве мишени репрессий. Когда же началась Первая мировая война, турки получили возможность решить Армянский вопрос»,- пишет Роберт Моргентау, представляя затем механизмы осуществления геноцида, начиная с уничтожения интеллигенции и лидеров нации, кончая «шествиями смерти» вглубь сирийских пустынь.
Роберт Моргентау пишет также, что кроме исторических источников и книг, он знает об этом от своего деда – Генри Моргентау, который был послом США в Османской империи. Генри Моргентау пытался повлиять на ситуацию, однако турки заявили, что армяне не являются гражданами США, и их судьба не может быть предметом забот посла США.
«Ежегодно в апреле президент делает заявление о резне армян, однако, подчиняясь турецкому давлению, ни разу не было произнесено слово «геноцид». Это нужно изменить.Я не недооцениваю беспокойство тех, кто говорит, что гнев Турции может сработать против интересов США, так же, как не отрицаю то, что перенос посольства в Иерусалим затруднит мирные переговоры. Однако справедливый миропорядок не может строиться на лжи и двусмысленности. Пусть президент Трамп еще раз продемонстрирует свои обязательства – провозгласив правду о Геноциде армян. Это будет четким сигналом для всех убийц, находящихся у руля власти в этом мире, чтобы сказать им, что их преступления не останутся безнаказанными»,- пишет Роберт Моргентау.
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