Скажет ли Трамп правду о Геноциде армян: статья внука Моргентау в WSJ

Президент США Дональд Трамп должен проявить мужество и сказать правду о Геноциде армян. Это будет четким сигналом для всех убийц, находящихся у руля власти в этом мире, чтобы сказать им, что их преступления не останутся безнаказанными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в статье, опубликованной в издании The Wall Street Journal под названием «Скажет ли Трамп правду о Геноциде армян» за авторством Роберта Моргентау.

Он начал статью с высказывания Адольфа Гитлера во время вторжения в Польшу в 1939 году, когда он давал приказ об уничтожении поляков, сказав: «Кто сейчас говорит об уничтожении армян?».

«Речь шла о систематизированном уничтожении армян в 1915 году в Османской империи. Тогда мировые державы оказали очень слабое сопротивление, а позже решительное отрицание Турции сделало произошедшее «забытым геноцидом».

Предполагаемый союзник США – Турция, отказывается взглянуть в лицо собственной истории. Власти США также не дали достойной оценки уничтожению армян. Представители администрации США поддались давлению Турции и не установили простой факт – резня армян не была случайным несчастьем, это был скоординированный геноцид»,- пишет автор.

Роберт Моргентау подчеркивает, что признание Трампом Иерусалима столицей Израиля оповещает, кажется, о начале новой эры. «Это меня настраивает оптимистически и в отношении признания Геноцида армян. Факты убедительны. Армяне тысячелетиями обитали в тени Арарата, который сегодня находится на территории восточной Турции. В течение всей истории христианские меньшинства мирно сосуществовали с мусульманскими соседями. Однако в конце 19-го и в начале 20-го века, когда Османская империя пришла в упадок, армяне оказались в качестве мишени репрессий. Когда же началась Первая мировая война, турки получили возможность решить Армянский вопрос»,- пишет Роберт Моргентау, представляя затем механизмы осуществления геноцида, начиная с уничтожения интеллигенции и лидеров нации, кончая «шествиями смерти» вглубь сирийских пустынь.

Роберт Моргентау пишет также, что кроме исторических источников и книг, он знает об этом от своего деда – Генри Моргентау, который был послом США в Османской империи. Генри Моргентау пытался повлиять на ситуацию, однако турки заявили, что армяне не являются гражданами США, и их судьба не может быть предметом забот посла США.

«Ежегодно в апреле президент делает заявление о резне армян, однако, подчиняясь турецкому давлению, ни разу не было произнесено слово «геноцид». Это нужно изменить.

Я не недооцениваю беспокойство тех, кто говорит, что гнев Турции может сработать против интересов США, так же, как не отрицаю то, что перенос посольства в Иерусалим затруднит мирные переговоры. Однако справедливый миропорядок не может строиться на лжи и двусмысленности. Пусть президент Трамп еще раз продемонстрирует свои обязательства – провозгласив правду о Геноциде армян. Это будет четким сигналом для всех убийц, находящихся у руля власти в этом мире, чтобы сказать им, что их преступления не останутся безнаказанными»,- пишет Роберт Моргентау.