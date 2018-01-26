У Мхитаряна были проблемы с Моуриньо: Артур Петросян

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян рад, что лидер его команды, полузащитник Генрих Мхитарян, перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал»:

«Думаю, у Генриха были проблемы с Моуриньо. В «Арсенале» все будет иначе. Там на него не будут возлагать столько оборонительных обязанностей.

Венгер проповедует более атакующий футбол, это пойдет на пользу Генриху. Мы рады этому трансферу. Стиль игры Мхитаряна больше подходит «Арсеналу», - сказал Петросян.

Как передает «Арменпресс», капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.

В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».