Известны имена армянских участников 23-х зимних Олимпийских. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация лыжного спорта Армении.

В Цахкадзоре накануне состоялось заседание президиума Федерации лыжного спорта Армении, в ходе которого были определены имена участников 23-х зимних Олимпийских игр. В лыжных гонках Армению представят Микаел Микаелян и Катя Галстян, в горнолыжном спорте - Ашот Карапетян.Генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян сообщил, что спортсмены отобраны согласно их рейтинговым результатам.Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9-го по 25-е февраля.