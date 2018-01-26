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Известны имена армянских участников 23-х зимних Олимпийских


Известны имена армянских участников 23-х зимних Олимпийских. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация лыжного спорта Армении.

В Цахкадзоре накануне состоялось заседание президиума Федерации лыжного спорта Армении, в ходе которого были определены имена участников 23-х зимних Олимпийских игр. В лыжных гонках Армению представят Микаел Микаелян и Катя Галстян, в горнолыжном спорте - Ашот Карапетян.

Генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян сообщил, что спортсмены отобраны согласно их рейтинговым результатам.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9-го по 25-е февраля.


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