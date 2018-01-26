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Роспотребнадзор и минздрав Армении обсудили борьбу с инфекциями


Роспотребнадзор и представители министерства здравоохранения Армении провели рабочую встречу, где обсудили вопросы профилактики инфекционных заболеваний. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

"Состоялась рабочая встреча специалистов российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора с представителями министерства здравоохранения Республики Армения и национального Центра по контролю и профилактике заболеваний", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по итогам переговоров определены основные направления совместной работы, включающие проведение научных исследований по актуальным вопросам профилактики и реагирования на инфекционные болезни, подготовку специалистов из Армении для работы с использованием мобильных противоэпидемических формирований Роспотребнадзора, поставку российских диагностических препаратов, питательных сред и вакцины.

Также отмечается, что взаимодействие двух стран в этой области призвано укрепить потенциал в борьбе с инфекциями посредством создания системы мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

 

 




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