Сорос считает криптовалюты ненадежным вложением средств

Американский миллиардер Джордж Сорос полагает, что вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно и они в настоящее время не подходят для финансовых расчетов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом предприниматель заявил в четверг на Всемирном экономическом форуме, его выступление транслировал телеканал Bloomberg.

"Биткойн - это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день", - пояснил миллиардер. "Это спекуляция, в основе которой ложные представления", - добавил Сорос.