Делегация во главе с Эдуардом Шармазановым отбыла в Санкт-Петербург
11:10, 26 Январь, 2018
Делегация во главе с вице-спикером Национального Собрания Армении Эдуардом Шармазановым 26-27 января, по приглашению председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, будет находиться с рабочим визитом в северной столице РФ.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении, в состав делегации вошли депутаты НС Армении Айк Бабуханян и Ромик Манукян.В рамках поездки делегация примет участие в мероприятиях, посвященных прорыву блокады Ленинграда, в ходе которых Э.Шармазанов выступит с речью. Намечается также ряд других встреч.