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Делегация во главе с Эдуардом Шармазановым отбыла в Санкт-Петербург


Делегация во главе с вице-спикером Национального Собрания Армении Эдуардом Шармазановым 26-27 января, по приглашению председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, будет находиться с рабочим визитом в северной столице РФ.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении, в состав делегации вошли депутаты НС Армении Айк Бабуханян и Ромик Манукян.

В рамках поездки делегация примет участие в мероприятиях, посвященных прорыву блокады Ленинграда, в ходе которых Э.Шармазанов выступит с речью. Намечается также ряд других встреч.


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