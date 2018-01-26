Мне удалось сыграть качественные партии на первенстве Армении: Айк Мартиросян

Первенство Армении по шахматам среди мужчин – первый и решающий турнир года. В этом году первенство проходило в напряженной борьбе. После Габриэла Саргсяна, который стал чемпионом Армении в возрасте 17 лет, Айк Мартиросян стал самым молодым чемпионом Армении по шахматам.

В беседе с «Арменпресс» Айк Мартиросян рассказал о чемпионате и предстоящих планах.

- Подводя итоги 78-го первенства Армении, что вы скажете о нем?

- Для меня это был очень интересный турнир. Интереснее, чем в прошлом году. Особенно сильная борьба развернулась между мной и Робертом Ованнисяном. Сначала игра шла в параллельных партиях, затем я стал играть активнее, обостряя игру, и одержал подряд 4 победы. После каждой из них я все больше верил, что стану чемпионом Армении.

- В шахматах 4 победы подряд даются нелегко. Как это получилось у вас?

- Мой тренер – Ашот Анастасян, сыграл большую роль в моих победах. К сожалению, он сейчас не с нами, однако я всегда духовно ощущаю его присутствие. Всегда вспоминаю его слова: «Не напрягаться и подходить психологически точнее». После побед я не ощущал мапряжения, а моя уверенность лишь росла.

- Рейтинг первенства Армении очень высок, а какие партии вы бы выделили особо?

- Можно сказать, что важны были все партии, я мог потерпеть неудачу до самого конца турнира, поэтому важнт были все партии.

- Самым важным является последний тур. Как вы к нему готовились?

- Меня успокаивали члены моей семьи. Когда шахматист напрягается, он начнает ошибаться. Я избрал не очень удачное начало, однако я укреплял позиции, чтобы соперник не мог одержать победу, Роберту это не удалось, партия завершилась ничьей.

Роберт Ованнисян – очень хороший шахматист, играет качественно, он является чемпионом мира по командной игре.

- Вам пока нет 18-и лет. Не велико ли чувство ответственности?

- Успеха надо достичь в том возрасте, в каком нахожусь сейчас. Может, потом будет поздно. Надо расти до 20 лет. Сейчас я работаю над рейтнгом.

- Айк, в нашей предыдущей беседе вы сказали, что ваша мечта – играть в сборной, она осуществилась...

- Я ставлю перед собой мечту, которую могу осуществить. Не мечтаю о несбыточном, не обманываю себя. Следующая мечта – стать чемпионом мира по командной игре.

- Каковы ваши планы на ближайшее время?

- В феврале я приму участие в турнире «Аэрофлот опен», который имеет высокий рейтинг – 2550, в нем участвуют только профессиональные гроссмейстеры. Хочу принять участие в персональном первенстве Европы.