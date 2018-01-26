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СМИ: автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского в Давосе


Автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа сбил в Давосе швейцарского полицейского. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местная газета Blick.

Инцидент произошел вечером в четверг при попытке стража порядка остановить белый автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами, который, по утверждению газеты, входил в колонну Дональда Трампа. В тот момент, когда страж порядка попытался остановить машину, водитель прибавил скорость и ударил полицейского правым крылом. Происшествие попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

В результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, поскольку сумел быстро среагировать и отскочить в сторону, что ослабило удар.




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