В Японии эпидемия гриппа охватила почти 3 млн человек

Вспышка заболеваемости гриппом зафиксирована в Японии. По состоянию на начало текущей недели число пациентов с этим заболеванием достигло 2,83 млн человек, сообщило в пятницу министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Отмечается, что по сравнению с минувшей неделей число заболевших выросло примерно на 1 млн человек. В результате сейчас на одного врача в среднем приходится по 52 пациента с гриппом, что является рекордно высокой цифрой с момента начала ведения подобной статистики в 1999 году. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на юго-западном острове Кюсю, где каждый врач вынужден наблюдать сразу по 80 больных, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министерство также напомнило жителям о мерах профилактики гриппа и попросило по возможности чаще мыть руки и носить защитные маски.

В Японии в середине января после сильного снегопада установилась холодная и морозная погода. Даже в столичном регионе, где редко бывают заморозки, ночью температура опускается до минус 3 градусов по Цельсию. Из-за этого обычно влажный воздух стал очень сухим, что, по мнению врачей, лишь усугубляет ситуацию с распространением гриппа.





