Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

Известна дата визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ


Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов(РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрью Шеффер (США) посетят регион в первой декаде февраля. Как передает «Арменпресс», об этом агентству  «АПА» сообщил Игорь Попов.

По его словам, в рамках визита планируются встречи с президентами Азербайджана и Армении, на которых будут обсуждаться вопросы урегулирования карабахского конфликта.


Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"

Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации