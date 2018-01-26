Известна дата визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов(РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрью Шеффер (США) посетят регион в первой декаде февраля. Как передает «Арменпресс», об этом агентству «АПА» сообщил Игорь Попов.

По его словам, в рамках визита планируются встречи с президентами Азербайджана и Армении, на которых будут обсуждаться вопросы урегулирования карабахского конфликта.